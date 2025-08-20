Диверсию СБУ пресекли в Брянской области
Силовики уничтожили группу диверсантов в Брянской области. Оперативные действия происходили при попытке теракта на транспортных объектах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Как отметили в управлении ведомства, задержанных готовили к терактам украинские спецслужбы, а также ряд стран НАТО.
