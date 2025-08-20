Неизвестный объект упал и взорвался в Польше

В селе Осины Мазовецкого воеводства Польши произошел взрыв после падения неизвестного объекта. Об этом сообщил представитель местной полиции. По его словам, происшествие случилось на кукурузном поле, где после взрыва обнаружили обломки металлических и пластиковых конструкций.
«Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — заявил собеседник РИА Новости.
Как уточнил полицейский, в результате инцидента никто не пострадал, однако в нескольких близлежащих домах выбило стекла. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые исследуют найденные фрагменты и прилегающую территорию. Полицейский подчеркнул, что, по предварительным данным, объект не был природного происхождения.
