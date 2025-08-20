В России предложили платить премии к отпуску

В России обсуждается инициатива, согласно которой работникам, уходящим в отпуск, могут начать выплачивать дополнительную премию. С такой идеей выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
По его предложению, передает SHOT, сотрудники, проработавшие в компании не менее пяти лет, должны получать к отпускным еще один оклад. Это позволит работникам не испытывать финансовых трудностей после отпуска. Автор инициативы отмечает, что подобная мера будет стимулировать кадры оставаться на рабочих местах и проявлять большую лояльность к работодателю.
По мнению депутата, премия станет дополнительным механизмом поощрения опытных и преданных сотрудников. Нововведение адаптирует законодательство к современным социальным реалиям.
