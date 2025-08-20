«Был любимцем всего ЖК»: в Краснодарском крае дети подозреваются в расправе над собакой

В Краснодаре группа несовершеннолетних подозревается в жестокой расправе над собакой по кличке Уголек. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Уголька жестоко убили. Сначала порезали ножом, потом били, затем повесили, зацепив ошейник за крюк арматуры, чтобы имитировать самоповешение, якобы пес сам зацепился и умер от удушения», — рассказали жители микрорайона telegram-каналу «Осторожно, новости».
По их словам, Уголек был известен среди местных жителей как дружелюбная дворняга. Три года назад его приютила одна из жительниц района после того, как он долгое время жил возле школы и пользовался любовью детей. В середине июня собака пропала во время прогулки — хозяйка и волонтеры искали ее четыре дня. Позже тело Уголька было найдено на стройке: животное было изранено и подвешено за ошейник, пишет telegram-канал.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 22 июня несколько несовершеннолетних повели собаку на стройку, а спустя десять минут вернулись без нее. После обнаружения тела хозяйка вызвала полицию. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов отказались выезжать на место и возбуждать дело. По официальной версии, пес погиб случайно, зацепившись за арматуру и повиснув. Местные жители не согласны с этой версией, подчеркивает telegram-канал.
