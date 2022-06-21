Аналитики: почти половина пермяков хочет найти подработку

У 8% опрошенных подработка уже есть Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Почти половина жителей Пермского края хотят найти дополнительный источник доходов, помимо своей основной работы. Такие данные предоставили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Поиск подработки в течение ближайших трех месяцев рассматривают для себя 42% жителей Прикамья. Еще 43% опрошенных пока не заинтересованы в этом, а у 8% респондентов из Пермского края подработка уже есть. Остальные затруднились ответить», — указано в исследовании.

Сильнее всех подработку хотят найти представители творческих профессий в сфере искусства, развлечений и масс-медиа — 64%, рабочие — 63% и рекламщики, менеджеры, пиарщики — 62%. Менее всего во второй работе заинтересованы работники IT-сферы — 48%, а также сотрудники компаний, занимающихся добычей сырья — 45% и топ-менеджеры — 43%. По данным исследования, подработка уже есть у представителей сфер «Наука, образование» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Добыча сырья» (по 11%).

Ранее URA.RU рассказывало про другое исследование. Выяснилось, что 85% пермяков готовый уйти к конкурентам, если им предложат лучшие условия.