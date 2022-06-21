21 июня 2022

Аналитики: почти половина пермяков хочет найти подработку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, работа, безработица, вакансии, газета есть работа, поиск работы
У 8% опрошенных подработка уже есть Фото:

Почти половина жителей Пермского края хотят найти дополнительный источник доходов, помимо своей основной работы. Такие данные предоставили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Поиск подработки в течение ближайших трех месяцев рассматривают для себя 42% жителей Прикамья. Еще 43% опрошенных пока не заинтересованы в этом, а у 8% респондентов из Пермского края подработка уже есть. Остальные затруднились ответить», — указано в исследовании.

Сильнее всех подработку хотят найти представители творческих профессий в сфере искусства, развлечений и масс-медиа — 64%, рабочие — 63% и рекламщики, менеджеры, пиарщики — 62%. Менее всего во второй работе заинтересованы работники IT-сферы — 48%, а также сотрудники компаний, занимающихся добычей сырья — 45% и топ-менеджеры — 43%. По данным исследования, подработка уже есть у представителей сфер «Наука, образование» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Добыча сырья» (по 11%).

Ранее URA.RU рассказывало про другое исследование. Выяснилось, что 85% пермяков готовый уйти к конкурентам, если им предложат лучшие условия.

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Почти половина жителей Пермского края хотят найти дополнительный источник доходов, помимо своей основной работы. Такие данные предоставили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Поиск подработки в течение ближайших трех месяцев рассматривают для себя 42% жителей Прикамья. Еще 43% опрошенных пока не заинтересованы в этом, а у 8% респондентов из Пермского края подработка уже есть. Остальные затруднились ответить», — указано в исследовании. Сильнее всех подработку хотят найти представители творческих профессий в сфере искусства, развлечений и масс-медиа — 64%, рабочие — 63% и рекламщики, менеджеры, пиарщики — 62%. Менее всего во второй работе заинтересованы работники IT-сферы — 48%, а также сотрудники компаний, занимающихся добычей сырья — 45% и топ-менеджеры — 43%. По данным исследования, подработка уже есть у представителей сфер «Наука, образование» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Добыча сырья» (по 11%). Ранее URA.RU рассказывало про другое исследование. Выяснилось, что 85% пермяков готовый уйти к конкурентам, если им предложат лучшие условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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