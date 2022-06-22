Директор «Ночи музыки» объяснил странное явление в Екатеринбурге

По словам Горенбурга, талисманом «Ночь музыки» давно должен был стать именно енот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор музыкального фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург раскрыл секрет, почему по Екатеринбургу весь июнь бегали люди в костюме енотов. По его словам, таким образом организаторы презентовали свой первый символ фестиваля за восемь лет его существования. Им стал маскот (персонаж-талисман — прим. ред) Енот.

«Когда восемь лет назад мы придумывали самый масштабный фестиваль, мы хотели назвать его „Екатеринбургская ночь нот“. Сокращенно — Енот. В этом году мы подумали, что в сложные времена людям не хватает немного веселья и вспомнили о нашей старой идее», — рассказал Горенбург. Также он подтвердил, что представление людей-енотов — это дело рук организаторов фестиваля.

Маскот был разработан совместно с пиар-агентством «Все будет». 23 июня у нового талисмана «Ночи музыки» можно будет получить стикеры, а в день проведения фестиваля, 24 июня, на площадке «Гиккон» у Дворца молодежи Енот проведет флешмоб для самых веселых зрителей фестиваля.

Ранее жители Екатеринбурга замечали людей-енотов, которые танцевали на Плотинке, стирали вещи в Исети, пели под гитару и покоряли стены небоскреба БЦ «Высоцкий». Некоторые горожане догадывались, что выступления приурочены к некому городскому событию.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Хедлайнерами фестиваля станут певица МакSим, группа «Курара» и певец Найк Борзов,Татьяна Овсиенко и ансамбль «Песняры», «АК-47» и «ЛАУД», поп-певцы Максим Свобода и ZOLOTO, экс-участница группы «Серебро» Ольга Серябкина, группы «Браво» и UMA2RMAN.

Так выглядит маскот уральского музыкального фестиваля Фото: пресс-служба Ural Music Night

Люди, одетые в енотов, оказались участниками промо-акции в поддержку «Ночь музыки» Фото: пресс-служба Ural Music Night

Некоторым пришлось даже залезть на небоскреб Фото: пресс-служба Ural Music Night

Промо-акции устраивал по всему Екатеринбургу Фото: пресс-служба Ural Music Night

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам