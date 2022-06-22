22 июня 2022

Челябинская область получит 2,6 млрд рублей на экотехнопарк

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекультивация челябинской городской свалки РОСРАО. Челябинск, мусор, камаз, спецтехника, мусоровоз, тбо, грузовик, отходы, хлам, свалка, гора, тко, рекультивация свалки, мусорная свалка, отбросы
Проектирование объекта начнется в этом году Фото:

Российский экологический оператор (РЭО) может предоставить 2,6 млрд рублей для Челябинской области на развитие экотехнопарка. Средства выделит федеральный бюджет.

«Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка», — сообщается на сайте РЭО.

Всего в России до 2024 года появится восемь экотехнопарков. На их территории расположатся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Проектирование объектов начнется в текущем году.

Всего правительство РФ выделило на создание экотехнопарков 10 млрд рублей. РЭО предоставит финансирования на покрытие затрат 90%, резидент должен вернуть эти деньги за 12 лет, а оставшиеся 10% вложить сам.

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Российский экологический оператор (РЭО) может предоставить 2,6 млрд рублей для Челябинской области на развитие экотехнопарка. Средства выделит федеральный бюджет. «Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка», — сообщается на сайте РЭО. Всего в России до 2024 года появится восемь экотехнопарков. На их территории расположатся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Проектирование объектов начнется в текущем году. Всего правительство РФ выделило на создание экотехнопарков 10 млрд рублей. РЭО предоставит финансирования на покрытие затрат 90%, резидент должен вернуть эти деньги за 12 лет, а оставшиеся 10% вложить сам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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