Челябинская область получит 2,6 млрд рублей на экотехнопарк

Проектирование объекта начнется в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский экологический оператор (РЭО) может предоставить 2,6 млрд рублей для Челябинской области на развитие экотехнопарка. Средства выделит федеральный бюджет.

«Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры каждого экотехнопарка (электроснабжение, транспортная инфраструктура: дороги к экопромышленному парку и внутри него, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, научно-технический центр). Далее эти площади будут использоваться под сдачу в аренду резидентам экотехнопарка», — сообщается на сайте РЭО.

Всего в России до 2024 года появится восемь экотехнопарков. На их территории расположатся предприятия по утилизации отходов, обеспечивающие ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Проектирование объектов начнется в текущем году.

Всего правительство РФ выделило на создание экотехнопарков 10 млрд рублей. РЭО предоставит финансирования на покрытие затрат 90%, резидент должен вернуть эти деньги за 12 лет, а оставшиеся 10% вложить сам.