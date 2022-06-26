Посол ЛНР: почти сотня боевиков взята в плен на заводе «Азот»

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Российские военные и союзные войска ЛНР пленили украинских боевиков с «Азота» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 70 боевиков с завода «Азот», который находится в Северодонецке, взяты в плен российскими и союзными войсками. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«До 70 боевиков с „Азота“ в Северодонецке взяты в плен. Населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт зачищены», — передает его слова ТАСС.

Мирошник добавил, что cилы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска. О том, что российские военные полностью контролируют промзону «Азота», он рассказал 25 июня.

Ранее вышедшие с «Азота» мирные жители отмечали, что на предприятии могут быть сотни гражданских, добавляет «Национальная служба новостей». Они находятся в убежищах «Азота», и их эвакуация из-за обстрелов ВСУ из Лисичанска временно остановлена, пишет телеканал 360.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели российской армии — защита жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент ВС РФ полностью взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские войска полностью освободили городскую территорию Северодонецка, а Лисичанск, где находится значительное число украинских военных, скоро возьмут в кольцо.

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Около 70 боевиков с завода «Азот», который находится в Северодонецке, взяты в плен российскими и союзными войсками. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «До 70 боевиков с „Азота“ в Северодонецке взяты в плен. Населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт зачищены», — передает его слова ТАСС. Мирошник добавил, что cилы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска. О том, что российские военные полностью контролируют промзону «Азота», он рассказал 25 июня. Ранее вышедшие с «Азота» мирные жители отмечали, что на предприятии могут быть сотни гражданских, добавляет «Национальная служба новостей». Они находятся в убежищах «Азота», и их эвакуация из-за обстрелов ВСУ из Лисичанска временно остановлена, пишет телеканал 360. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели российской армии — защита жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент ВС РФ полностью взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские войска полностью освободили городскую территорию Северодонецка, а Лисичанск, где находится значительное число украинских военных, скоро возьмут в кольцо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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