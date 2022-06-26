Посол ЛНР: почти сотня боевиков взята в плен на заводе «Азот»

26 июня 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Российские военные и союзные войска ЛНР пленили украинских боевиков с «Азота» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 70 боевиков с завода «Азот», который находится в Северодонецке, взяты в плен российскими и союзными войсками. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «До 70 боевиков с „Азота“ в Северодонецке взяты в плен. Населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт зачищены», — передает его слова ТАСС. Мирошник добавил, что cилы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска. О том, что российские военные полностью контролируют промзону «Азота», он рассказал 25 июня. Ранее вышедшие с «Азота» мирные жители отмечали, что на предприятии могут быть сотни гражданских, добавляет «Национальная служба новостей». Они находятся в убежищах «Азота», и их эвакуация из-за обстрелов ВСУ из Лисичанска временно остановлена, пишет телеканал 360. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели российской армии — защита жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент ВС РФ полностью взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские войска полностью освободили городскую территорию Северодонецка, а Лисичанск, где находится значительное число украинских военных, скоро возьмут в кольцо. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Около 70 боевиков с завода «Азот», который находится в Северодонецке, взяты в плен российскими и союзными войсками. Такое заявление сделал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «До 70 боевиков с „Азота“ в Северодонецке взяты в плен. Населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт зачищены», — передает его слова ТАСС. Мирошник добавил, что cилы ЛНР уже находятся в промзоне на юге Лисичанска. О том, что российские военные полностью контролируют промзону «Азота», он рассказал 25 июня. Ранее вышедшие с «Азота» мирные жители отмечали, что на предприятии могут быть сотни гражданских, добавляет «Национальная служба новостей». Они находятся в убежищах «Азота», и их эвакуация из-за обстрелов ВСУ из Лисичанска временно остановлена, пишет телеканал 360. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели российской армии — защита жителей Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент ВС РФ полностью взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские войска полностью освободили городскую территорию Северодонецка, а Лисичанск, где находится значительное число украинских военных, скоро возьмут в кольцо.