Российские военные полностью взяли под контроль промзону «Азота»

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Промзона завода в Северодонецке под контролем сил РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Промзона захваченного украинскими националистами комбината завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль сил Луганской народной республики и РФ. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем telegram-канале.

«Промзона предприятия „Азот“ в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ДНР и союзных сил РФ», — написал Мирошник. Об этом же сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Ранее с территории «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей.

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Промзона захваченного украинскими националистами комбината завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль сил Луганской народной республики и РФ. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем telegram-канале. «Промзона предприятия „Азот“ в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ДНР и союзных сил РФ», — написал Мирошник. Об этом же сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Ранее с территории «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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