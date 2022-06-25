Российские военные полностью взяли под контроль промзону «Азота»

Промзона захваченного украинскими националистами комбината завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль сил Луганской народной республики и РФ. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем telegram-канале.
«Промзона предприятия „Азот“ в Северодонецке перешла под полный контроль Народной милиции ДНР и союзных сил РФ», — написал Мирошник. Об этом же сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов и ВСУ. Ранее с территории «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей.
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