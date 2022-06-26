Завод пермского депутата отправит своих сотрудников на курорт

На оздоровление сотрудников предприятие выделяет более 200 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ПАО «Метафракс Кемикалс», председателем совета директоров которого является депутат пермского заксобрания Армен Гарслян, будут отдыхать и лечиться на курорте «Ключи» (Суксунский район). Соответствующее соглашение было подписано сегодня между руководством химпредприятия и администрацией курорта. На оздоровление своих работников ПАО «Метафракс» выделит более 200 миллионов рублей.

«Курорт „Ключи“ — очень мощный медицинский санаторий, который поможет оздоравливать и лечить людей. Второй акцент — мы должны поддерживать эту сферу у себя в крае, повышать престиж именно пермских курортов», — сказал на церемонии подписания контракта Армен Гарслян.

Численность сотрудников ПАО «Метафракс» — около 2,5 тысяч. Предполагается, что минимум раз в год каждый работник сможет отдохнуть и поправить здоровье на курорте, предоставляющем комплексное лечение различных заболеваний.

Также руководством предприятия было подписано еще два соглашения. Контракт с региональным Минтуризмом подразумевает создание условий для развития потенциала молодежи. Кроме того, по соглашению с пермской мэрией, завод профинансирует к 300-летию города работы по ремонту сквера им. Дзержинского.