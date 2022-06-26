Для определения качества продукции Александр Пушной и челябинец провели эксперимент (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Озерска, работающий в ПО «Маяк» (Челябинская область), научил экс-ведущего программы «Галилео» Александра Пушного распознавать плохую молочную продукцию. Для эксперимента озерчанин использовал йогурт, сметану и йод.

«Берем йогурт и сметану, кладем их в разные тарелки. Определить их качество нам поможет йод, который есть в каждой аптеке», — объясняет специалист «Маяка».

В начале эксперимента Александр Пушной предупреждает детей, что повторять его в домашних условиях не рекомендуется. По утверждению шоумена, любые эксперименты дома могут проводиться только под контролем родителей.

Специалист «Маяка», совместно с Пушным, добавляет в йогурт и сметану несколько капель йода и размешивает их. Сметана начинает синеть, а значит в ней есть крахмал. По утверждению специалиста-химика, такую сметану есть нельзя. А вот йод в йогурте остался обычного коричневого цвета, значит он натуральный.

Пушной приехал в Озерск для участия в празднике «Где Росатом — там безопасно». Александр активно провел время на празднике, охотно фотографировался с озерчанами и давал автографы.