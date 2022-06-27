В России утвердили новую медаль за спецоперацию 27 июня 2022 в 20:29 Размер текста - 17 + Памятная медаль будет вручаться росгвардейцам, военным и полицейским, а также особо отличившимся гражданским лицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым. Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации. Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым. Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации. Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям