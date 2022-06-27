В России утвердили новую медаль за спецоперацию

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Памятная медаль будет вручаться росгвардейцам, военным и полицейским, а также особо отличившимся гражданским лицам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации.

Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса.

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В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым. Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации. Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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