В России утвердили новую медаль за спецоперацию

В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации.
Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса.
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В России появится новая медаль — «Участнику специальной военной операции». Документ о ее утверждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Памятная медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Положение о ней подписано главой Росгвардии Виктором Золотовым. Медаль будут вручать военнослужащим, росгвардейцам, полицейским, имеющим специальные звания, госслужащим и работникам Росгвардии, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут получить граждане за отличие в содействии при выполнении задач спецоперации. Спецоперация ВС РФ на Украине проводится с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основными целями являются демилитаризация и денацификация соседнего государства и помощь мирным жителям Донбасса.