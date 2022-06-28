В порту Бердянска (Запорожская область) взорвались боеприпасы в процессе разминирования. Об этом рассказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от украинских националистов. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме», — написал Рогов в своем telegram-канале.
Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти Бердянска в середине июня сообщили о готовности порта к работе, там восстановили инфраструктуру гавани, передает «Национальная служба новостей». В Крыму планируют восстановить пассажирское и грузовое сообщение с портами Бердянска и Мариуполя (Донецкая Народная Республика). Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
telegram-канал Владимира Рогова
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В порту Бердянска (Запорожская область) взорвались боеприпасы в процессе разминирования. Об этом рассказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Бердянске в порту прозвучало два громких взрыва подряд. В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от украинских националистов. Скоро порт Бердянска заработает в плановом режиме», — написал Рогов в своем telegram-канале. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Власти Бердянска в середине июня сообщили о готовности порта к работе, там восстановили инфраструктуру гавани, передает «Национальная служба новостей». В Крыму планируют восстановить пассажирское и грузовое сообщение с портами Бердянска и Мариуполя (Донецкая Народная Республика). Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.