В Крыму заявили о планах восстановить сообщение с портами Украины

В Крыму собираются восстановить морское сообщение с Бердянском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Планируется восстановить морское пассажирское и грузовое сообщение Крыма с портами Бердянска (Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил постоянный представитель республики при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Морские маршруты между Бердянском и Керчью, Мариуполем и Керчью существовали исторически. Сообщение обязательно заработает, потому что потребность перевозки грузов и людей будет возрастать», — сказал Мурадов в интервью РИА «Новости».

Постпред назвал восстановление этих маршрутов частью экономической интеграции. По его словам, сообщение восстановят, когда будут необходимые грузы и пассажиропоток, а также заинтересованные судовладельцы.

Российская армия освободила Мариуполь и большую часть Запорожья в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал об открытии мариупольского порта. Его уже покинуло первое иностранное судно по организованному российскими военными коридору, передает Пятый канал. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.