28 июня 2022

В Тюменской области дочка «Роснефти» сохранит исчезающее животное

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь оленеводов. Сургут, ханты, северный олень, кмнс
Северный олень занесен в Красную книгу Фото:

В Тюменской области компания «РН-Уватнефтегаз» реализует программу по изучению и сохранению популяции северного оленя. Животное находится на грани исчезновения. Об это сообщили в пресс-службе ПАО «НК «Роснефть».

«Проект имеет ключевое значение для поддержания биоразнообразия региона и позволит изучить лесной подвид животного. <…> По итогам комплекса полевых работ будут определены места и условия обитания лесного северного оленя в Уватском районе Тюменской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря исследованию станут известны пути миграции животного и численность его популяции. Также, реализация программы предполагает разработку мер по сохранению северных оленей и привлечении внимания общественности к вопросам биологического разнообразия в регионе.

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В Тюменской области компания «РН-Уватнефтегаз» реализует программу по изучению и сохранению популяции северного оленя. Животное находится на грани исчезновения. Об это сообщили в пресс-службе ПАО «НК «Роснефть». «Проект имеет ключевое значение для поддержания биоразнообразия региона и позволит изучить лесной подвид животного. <…> По итогам комплекса полевых работ будут определены места и условия обитания лесного северного оленя в Уватском районе Тюменской области», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что благодаря исследованию станут известны пути миграции животного и численность его популяции. Также, реализация программы предполагает разработку мер по сохранению северных оленей и привлечении внимания общественности к вопросам биологического разнообразия в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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