В Тюменской области дочка «Роснефти» сохранит исчезающее животное

Северный олень занесен в Красную книгу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области компания «РН-Уватнефтегаз» реализует программу по изучению и сохранению популяции северного оленя. Животное находится на грани исчезновения. Об это сообщили в пресс-службе ПАО «НК «Роснефть».

«Проект имеет ключевое значение для поддержания биоразнообразия региона и позволит изучить лесной подвид животного. <…> По итогам комплекса полевых работ будут определены места и условия обитания лесного северного оленя в Уватском районе Тюменской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря исследованию станут известны пути миграции животного и численность его популяции. Также, реализация программы предполагает разработку мер по сохранению северных оленей и привлечении внимания общественности к вопросам биологического разнообразия в регионе.