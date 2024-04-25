В лесах Тюменской области задержали пермяка с крупной партией наркотиков

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Житель Пермского края прятал синтетические наркотики в лесу под Тюменью Фото:

В Исетском районе (Тюменская область) задержали жителя Пермского края, который распространял запрещенные вещества. Как сообщает прокуратура Тюменской области, к моменту задержания наркокурьеру удалось спрятать в тайниках 16 килограммов синтетических наркотиков.

«Прокуратура Исетского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По версии следствия обвиняемый с ноября 2023 года занялся незаконным сбытом наркотических средств. По указанию соучастника он приобрел более 16 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон), которое разложил по „тайникам“ на территории Исетского района, однако довести свой умысел на сбыт наркотиков не успел, так как был обнаружен полицейскими и задержан», — сообщает ведомство.

У пермяка был сообщник, его личность устанавливается. Спрятанные наркотики были найдены сотрудниками полиции и изъяты из незаконного оборота. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали наркоторговца, который прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре.

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В Исетском районе (Тюменская область) задержали жителя Пермского края, который распространял запрещенные вещества. Как сообщает прокуратура Тюменской области, к моменту задержания наркокурьеру удалось спрятать в тайниках 16 килограммов синтетических наркотиков. «Прокуратура Исетского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По версии следствия обвиняемый с ноября 2023 года занялся незаконным сбытом наркотических средств. По указанию соучастника он приобрел более 16 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон), которое разложил по „тайникам“ на территории Исетского района, однако довести свой умысел на сбыт наркотиков не успел, так как был обнаружен полицейскими и задержан», — сообщает ведомство. У пермяка был сообщник, его личность устанавливается. Спрятанные наркотики были найдены сотрудниками полиции и изъяты из незаконного оборота. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали наркоторговца, который прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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