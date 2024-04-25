В лесах Тюменской области задержали пермяка с крупной партией наркотиков

25 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Житель Пермского края прятал синтетические наркотики в лесу под Тюменью Фото: Илья Московец © URA.RU В Исетском районе (Тюменская область) задержали жителя Пермского края, который распространял запрещенные вещества. Как сообщает прокуратура Тюменской области, к моменту задержания наркокурьеру удалось спрятать в тайниках 16 килограммов синтетических наркотиков. «Прокуратура Исетского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По версии следствия обвиняемый с ноября 2023 года занялся незаконным сбытом наркотических средств. По указанию соучастника он приобрел более 16 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон), которое разложил по „тайникам“ на территории Исетского района, однако довести свой умысел на сбыт наркотиков не успел, так как был обнаружен полицейскими и задержан», — сообщает ведомство. У пермяка был сообщник, его личность устанавливается. Спрятанные наркотики были найдены сотрудниками полиции и изъяты из незаконного оборота. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали наркоторговца, который прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Исетском районе (Тюменская область) задержали жителя Пермского края, который распространял запрещенные вещества. Как сообщает прокуратура Тюменской области, к моменту задержания наркокурьеру удалось спрятать в тайниках 16 килограммов синтетических наркотиков. «Прокуратура Исетского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По версии следствия обвиняемый с ноября 2023 года занялся незаконным сбытом наркотических средств. По указанию соучастника он приобрел более 16 килограммов мефедрона (4-метилметкатинон), которое разложил по „тайникам“ на территории Исетского района, однако довести свой умысел на сбыт наркотиков не успел, так как был обнаружен полицейскими и задержан», — сообщает ведомство. У пермяка был сообщник, его личность устанавливается. Спрятанные наркотики были найдены сотрудниками полиции и изъяты из незаконного оборота. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали наркоторговца, который прятал рюкзак с наркотиками в торговом центре.