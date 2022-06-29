Старая элита Екатеринбурга простилась с легендарным соратником. «Не боялся даже Ельцина»

29 июня 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Виктор Попов скончался на 82 году жизни после продолжительной болезни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На церемонию прощания с бывшим вице-мэром Екатеринбурга по стройке Виктором Поповым (1992—2004 гг.) пришли почти все, с кем принято ассоциировать старую городскую управленческую команду. И едва ли не каждый дал понять: уральская столица в ее нынешнем виде — творение Попова, подхватившего муниципальное хозяйство в нестабильные 1990-е. Сенатор, бывший мэр (2018—2020 гг.) Александр Высокинский вспомнил, как начинал во власти в 25 лет. «Виктор Васильевич по-отцовски учил [меня] — где-то твердым словом, где-то примером», — передает слова Высокинского корреспондент URA.RU. «Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего советского руководителя, человека, который фактически спасал стройкомплекс в непростые 90-е», — напомнил собравшимся Высокинский. На прощание с Виктором Поповым пришли десятки его бывших коллег и друзей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В этот момент в зале стоял его предшественник, экс-сити-менеджер (2010—2018 гг.) Александр Якоб. А также экс-чиновники, которых в 2018-м по поручению губернатора Евгения Куйвашева увольнял Высокинский, придя к власти, — Алексей Белышев (экс-замглавы администрации по стройке), Вадим Дударенко, курировавший муниципальное имущество, и Андрей Корюков (долго был замом главы по финансам, и вернулся на эту должности, когда ушел Высокинский). Кроме того, среди десятков присутствующих удалось разглядеть бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина, экс-замглавы администрации по стройке Сергея Мямина («Форум-групп») и Владимира Крицкого. В 2004-м он сменил Попова на посту вице-мэра. Сейчас Крицкий — депутат гордумы и гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал». Михаил Матвеев, работавший с Поповым на третьем этаже мэрии 12 лет, дал понять, что Попов был душой той компании. «Ему удавалось придавать правильный настрой команде администрации, находить правильные слова», — сказал Матвеев. Сейчас он, как и Крицкий, депутат. А самый статусный гость церемонии — министр строительства Михаил Волков (при Попове был замначальника Главархитектуры) — пообещал продолжать начинания наставника. Аркадий Чернецкий — мэр в 1992—2010 годах — не пришел. Один из выступавших вспомнил про другого начальника Попова. В 1970-е тот был инструктором отдела строительства Свердловского обкома КПСС, который тогда возглавлял Борис Ельцин, ставший впоследствии первым президентом РФ. «Попов не боялся спорить даже с Борисом Николаевичем», — отметил друг экс-чиновника. Попова похоронили на Широкореченском кладбище. Вместе с Александром Высокинским на прощание с Поповым приехала бывший вице-мэр Марина Андрусь. Но держалась в стороне, потому не попала в подборку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вадим Дударенко (второй слева) что-то живо обсуждал с Александром Якобом (второй справа) на выходе из здания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Елена Чернышева, курировавшая городскую торговлю с 1990-х до 2020 года. К ней в зале подошел Якоб — с вопросом, как дела. Чернышева ответила, что хорошо. Сейчас она работает в строительной компании TEN Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министр строительства Михаил Волков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Помимо Андрея Корюкова, от действующей власти на церемонии присутствовал вице-мэр по стройке Рустам Галямов. Говорят, в отличие от некоторых своих предшественников, он общался с Поповым Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Погребение Виктора Попова прошло на Широкореченском кладбище Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На церемонию прощания с бывшим вице-мэром Екатеринбурга по стройке Виктором Поповым (1992—2004 гг.) пришли почти все, с кем принято ассоциировать старую городскую управленческую команду. И едва ли не каждый дал понять: уральская столица в ее нынешнем виде — творение Попова, подхватившего муниципальное хозяйство в нестабильные 1990-е. Сенатор, бывший мэр (2018—2020 гг.) Александр Высокинский вспомнил, как начинал во власти в 25 лет. «Виктор Васильевич по-отцовски учил [меня] — где-то твердым словом, где-то примером», — передает слова Высокинского корреспондент URA.RU. «Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего советского руководителя, человека, который фактически спасал стройкомплекс в непростые 90-е», — напомнил собравшимся Высокинский. В этот момент в зале стоял его предшественник, экс-сити-менеджер (2010—2018 гг.) Александр Якоб. А также экс-чиновники, которых в 2018-м по поручению губернатора Евгения Куйвашева увольнял Высокинский, придя к власти, — Алексей Белышев (экс-замглавы администрации по стройке), Вадим Дударенко, курировавший муниципальное имущество, и Андрей Корюков (долго был замом главы по финансам, и вернулся на эту должности, когда ушел Высокинский). Кроме того, среди десятков присутствующих удалось разглядеть бывшего главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина, экс-замглавы администрации по стройке Сергея Мямина («Форум-групп») и Владимира Крицкого. В 2004-м он сменил Попова на посту вице-мэра. Сейчас Крицкий — депутат гордумы и гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал». Михаил Матвеев, работавший с Поповым на третьем этаже мэрии 12 лет, дал понять, что Попов был душой той компании. «Ему удавалось придавать правильный настрой команде администрации, находить правильные слова», — сказал Матвеев. Сейчас он, как и Крицкий, депутат. А самый статусный гость церемонии — министр строительства Михаил Волков (при Попове был замначальника Главархитектуры) — пообещал продолжать начинания наставника. Аркадий Чернецкий — мэр в 1992—2010 годах — не пришел. Один из выступавших вспомнил про другого начальника Попова. В 1970-е тот был инструктором отдела строительства Свердловского обкома КПСС, который тогда возглавлял Борис Ельцин, ставший впоследствии первым президентом РФ. «Попов не боялся спорить даже с Борисом Николаевичем», — отметил друг экс-чиновника. Попова похоронили на Широкореченском кладбище.