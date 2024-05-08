В Екатеринбурге из-за парада отменят трамвайные маршруты, а автобусные изменят

08 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

С 12:00 общественный транспорт вернется на свои маршруты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на время проведения парада Победы отменят шесть трамвайных маршрутов, а также изменят 21 у автобусных. С 12:00 общественный транспорт начнет ходить в штатном режиме, рассказали в пресс-службе мэрии. По проспекту Ленина от улицы Луначарского до Московской перестанут ездить трамваи: № 2 «Эльмаш — ВИЗ»;

№ 6 «Машиностроителей — ЦПКиО»;

№ 13 «7 Ключей — 40 лет ВЛКСМ»;

№ 15 «40 лет ВЛКСМ — Вторчермет»;

№ 16 «Волгоградская — Волгоградская»;

№ 18 «Волгоградская — Шарташ». Схемы движения автобусов заменят по маршрутам: № 24 «Компрессорный — Мичуринский» в сторону Мичуринского будет ехать по улицам Восточной, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, Репина. В обратную сторону — по обычному маршруту.

№ 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по обычному маршруту.

№ 49 «СТЦ МЕГА — ЖБИ» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.

№ 50 «ТЦ Лента — УрФУ» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.

№ 54 «Краснолесье — Синие Камни» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту.

№ 57 «ДМБ № 9 — Елизавет» в оба направления по улицам 8 марта, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова — далее по маршруту.

№ 59 «17 Мехколонна — Ж/д вокзал» в оба направления по улицам Репина, Малышева, Карла Либкнехта — далее по маршруту.

№ 60 «УрФУ — Химмаш» в сторону «Химмаш» поедет по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта, Розы Люксембург — далее по маршруту. В обратном направлении, к остановке «УрФУ», будет двигаться по улицам Белинского, Карла Либкнехта, проспекту Ленина — далее по маршруту. Изменения также затронут еще 13 маршрутов: № 67 «ДМБ № 9 — Школа Созвездие» в оба направления по улицам 8 Марта, Малышева, Карла Либкнехта, Якова Свердлова, Челюскинцев, переулку Невьянскому, Стрелочников — далее по маршруту.

№ 043 и 45: по Челюскинцев — Московской — переулку Пестеревскому — Репина;

№ 46: по 8 Марта — Малышева — Репина — Пестеревскому — Московской — Челюскинцев. В обратном направлении: Репина — Попова — Сакко и Ванцетти — Малышева;

№ 48: по Свердлова — Карла Либкнехта — Малышева — Репина;

№ 51: по Репина — Малышева — 8 Марта;

№ 52: по 8 Марта — Малышева — Репина;

№ 054: по Ленина — Малышева — Карла Либкнехта — 8 Марта;

№ 62: по Репина — Малышева — 8 Марта;

№ 81: по 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — Шевченко;

№ 87: по Репина — Малышева — Карла Либкнехта — Якова Свердлова;

№ 89: по Ленина — Карла Либкнехта — Малышева — 8 Марта (в направлении к остановке «Окраинная»);

№ 93: по 8 Марта — Малышева — Репина — Татищева. В обратном направлении: Репина — Попова — Сакко и Ванцетти — Малышева. Ранее URA.RU сообщало о том, какие улицы в Екатеринбурге перекроют в День Победы. Некоторые участки закроют до вечера, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на время проведения парада Победы отменят шесть трамвайных маршрутов, а также изменят 21 у автобусных. С 12:00 общественный транспорт начнет ходить в штатном режиме, рассказали в пресс-службе мэрии. По проспекту Ленина от улицы Луначарского до Московской перестанут ездить трамваи: Схемы движения автобусов заменят по маршрутам: Изменения также затронут еще 13 маршрутов: Ранее URA.RU сообщало о том, какие улицы в Екатеринбурге перекроют в День Победы. Некоторые участки закроют до вечера, но будет организован пропуск общественного транспорта исходя из оперативной обстановки.