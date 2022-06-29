Приложение «Золотого яблока» обманывает покупателей в цене. «Вам плевать на репутацию?»

29 июня 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В компании пояснили, что сейчас в приложении и на сайта проводятся технические работы Фото: Марина Молдавская © URA.RU Приложение магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» из Екатеринбурга дало сбой: при добавлении товара в корзину цена увеличивается в два раза. Об этом сообщают покупательницы. «Почему вы обманываете покупателей?! Вам плевать на репутацию? В карточке товара цена одна, в корзине абсолютно другая», — возмущается подписчица Юля в комментариях в telegram-канале «Золотого яблока». Девушка приложила скриншот, на котором видно, что товар стоит 530 рублей, а при добавлении в корзину цена возрастает до 954 рублей. Подобных жалоб в канале компании множество. URA.RU обратилось за комментарием в службу поддержки «Золотого яблока», где сотрудница пояснила, что в настоящий момент приложение и сайт магазина обновляются, в связи с чем цены отображаются неверно. «Попробуйте оформить заказ немного позже, так как сейчас некорректно отображается стоимость в корзине», — посоветовали в магазине. Фото: подписчица telegram-канала «Золотое яблоко» Фото: подписчица telegram-канала «Золотое яблоко» Фото: подписчица telegram-канала «Золотое яблоко» Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга и является одной из крупнейших сетей по продаже косметики. Не так давно компания решила открыть собственную аптеку. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Приложение магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» из Екатеринбурга дало сбой: при добавлении товара в корзину цена увеличивается в два раза. Об этом сообщают покупательницы. «Почему вы обманываете покупателей?! Вам плевать на репутацию? В карточке товара цена одна, в корзине абсолютно другая», — возмущается подписчица Юля в комментариях в telegram-канале «Золотого яблока». Девушка приложила скриншот, на котором видно, что товар стоит 530 рублей, а при добавлении в корзину цена возрастает до 954 рублей. Подобных жалоб в канале компании множество. URA.RU обратилось за комментарием в службу поддержки «Золотого яблока», где сотрудница пояснила, что в настоящий момент приложение и сайт магазина обновляются, в связи с чем цены отображаются неверно. «Попробуйте оформить заказ немного позже, так как сейчас некорректно отображается стоимость в корзине», — посоветовали в магазине. Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга и является одной из крупнейших сетей по продаже косметики. Не так давно компания решила открыть собственную аптеку.