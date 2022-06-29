Депутат Красов: как Fan ID сделает футбольные матчи безопасными

29 июня 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Fan ID оценили болельщики со всего мира, сказал Андрей Красов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Паспорт болельщика (Fan ID) обезопасит стадионы от дебоширов, которые могут помешать матчу. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Паспорт болельщика оформляется один раз. Это страхует нас от хулиганов. Они не смогут попасть на стадион и испортить зрелище. Этот пилотный проект для футбольных болельщиков в дальнейшем может быть перенесен на другие соревнования», — сказал Андрей Красов. Он отметил, что Fan ID уже прошел проверку и получил хорошие отзывы. «Эта система использовалась во время Чемпионата мира по футболу. Многие болельщики из России и со всего мира смогли ее опробовать. На ЧМ была отмечена прекрасная организация. Это удобно и позволит быть в безопасности болельщикам, их семьям и даже самым юным фанатам», — объяснил депутат. Паспорт болельщика можно будет оформить на портале «Госуслуги» с 4 июля, сообщили в Минцифры. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию на портале госуслуг. Fan ID нужно будет предъявлять на входе всем посетителям стадиона в виде QR-кода, подчеркнули в министерстве. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении данной системы. Инициатива вступила в силу 1 июня. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Паспорт болельщика (Fan ID) обезопасит стадионы от дебоширов, которые могут помешать матчу. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Паспорт болельщика оформляется один раз. Это страхует нас от хулиганов. Они не смогут попасть на стадион и испортить зрелище. Этот пилотный проект для футбольных болельщиков в дальнейшем может быть перенесен на другие соревнования», — сказал Андрей Красов. Он отметил, что Fan ID уже прошел проверку и получил хорошие отзывы. «Эта система использовалась во время Чемпионата мира по футболу. Многие болельщики из России и со всего мира смогли ее опробовать. На ЧМ была отмечена прекрасная организация. Это удобно и позволит быть в безопасности болельщикам, их семьям и даже самым юным фанатам», — объяснил депутат. Паспорт болельщика можно будет оформить на портале «Госуслуги» с 4 июля, сообщили в Минцифры. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию на портале госуслуг. Fan ID нужно будет предъявлять на входе всем посетителям стадиона в виде QR-кода, подчеркнули в министерстве. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении данной системы. Инициатива вступила в силу 1 июня.