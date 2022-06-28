Власти РФ объяснили болельщикам, как оформлять Fan ID

28 июня 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Болельщики смогут попасть на стадион по QR-коду Фото: Антон Басанаев © URA.RU Паспорт болельщика (Fan ID) можно будет оформить на портале «Госуслуги» с 4 июля. Об этом сообщается в документе Минцифры, который есть в распоряжении URA.RU. «Карту болельщика можно будет оформить с 4 июля на портале госуслуг. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить свою личность в МФЦ», — указано в документе от Минцифры. Карта болельщика будет использоваться при приобретении билетов или абонементов, а также при посещении соревнований. К ней будет привязан билет или аккредитация, Fan ID нужно будет предъявить в виде QR-кода. Этот документ должен быть у всех, кто посещает стадион. В их числе болельщики, участники соревнований, организаторы и сотрудники СМИ. Россияне смогут передать свой билет на матч другому человеку, если сами не могут пойти на мероприятие. Это можно будет сделать через личный кабинет «Госуслуг». Там нужно указать номер Fan ID другого человека, или его номер телефона, или адрес электронной почты. В паспорт будут вносить правонарушения, которые были совершены на стадионе. Документ могут отобрать за хулиганство. Fan ID не оформят болельщикам, в отношении которых действует решение суда об административном запрете посещения соревнований. Также ранее нарушавшим общественный порядок на спортивных мероприятиях, в том числе за пределами России, могут отказать в оформлении карты. Это решение можно будет обжаловать в суде. С лета 2022 года эта система действует в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные города планируется подключить в 2023 году. Полный список мероприятий, на которых нужно будет предъявлять паспорт болельщика, определят позднее, отметили в Минцифры. Закон о введении системы Fan ID в конце декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Инициатива вступила в силу с 1 июня. Она призвана повысить безопасность на спортивных мероприятиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Паспорт болельщика (Fan ID) можно будет оформить на портале «Госуслуги» с 4 июля. Об этом сообщается в документе Минцифры, который есть в распоряжении URA.RU. «Карту болельщика можно будет оформить с 4 июля на портале госуслуг. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить свою личность в МФЦ», — указано в документе от Минцифры. Карта болельщика будет использоваться при приобретении билетов или абонементов, а также при посещении соревнований. К ней будет привязан билет или аккредитация, Fan ID нужно будет предъявить в виде QR-кода. Этот документ должен быть у всех, кто посещает стадион. В их числе болельщики, участники соревнований, организаторы и сотрудники СМИ. Россияне смогут передать свой билет на матч другому человеку, если сами не могут пойти на мероприятие. Это можно будет сделать через личный кабинет «Госуслуг». Там нужно указать номер Fan ID другого человека, или его номер телефона, или адрес электронной почты. В паспорт будут вносить правонарушения, которые были совершены на стадионе. Документ могут отобрать за хулиганство. Fan ID не оформят болельщикам, в отношении которых действует решение суда об административном запрете посещения соревнований. Также ранее нарушавшим общественный порядок на спортивных мероприятиях, в том числе за пределами России, могут отказать в оформлении карты. Это решение можно будет обжаловать в суде. С лета 2022 года эта система действует в Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде. Речь идет о стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные города планируется подключить в 2023 году. Полный список мероприятий, на которых нужно будет предъявлять паспорт болельщика, определят позднее, отметили в Минцифры. Закон о введении системы Fan ID в конце декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Инициатива вступила в силу с 1 июня. Она призвана повысить безопасность на спортивных мероприятиях.