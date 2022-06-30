Кремль не знает о просьбе отца иностранного наемника Путину

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
В Кремле не видели обращения отца наемника к президенту РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не видели обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании марокканского наемника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Неизвестно. Что обращение поступало, мы знаем из СМИ. Не знаем, как оно направлялось, через кого. Мы его не видели», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Ранее Царьград сообщал, что отец приговоренного в ДНР к смертной казни наемника из Марокко обратился к президенту Путину с просьбой поспособствовать помилованию сына. Отец утверждает, что молодого человека якобы обманом заманили в украинскую армию.

Трое наемников из Великобритании и Марокко были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР. На суде все наемники признали свою вину и сознались, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.

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В Кремле не видели обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании марокканского наемника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Неизвестно. Что обращение поступало, мы знаем из СМИ. Не знаем, как оно направлялось, через кого. Мы его не видели», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Ранее Царьград сообщал, что отец приговоренного в ДНР к смертной казни наемника из Марокко обратился к президенту Путину с просьбой поспособствовать помилованию сына. Отец утверждает, что молодого человека якобы обманом заманили в украинскую армию. Трое наемников из Великобритании и Марокко были приговорены к смертной казни Верховным судом ДНР. На суде все наемники признали свою вину и сознались, что прошли обучение «для осуществления террористической деятельности». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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