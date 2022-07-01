Болеющая Наташа Королева не отменила концерт под Екатеринбургом

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, королева наталья
Наталья Королева заболела накануне концертов Фото:

Певица Наташа Королева заболела накануне своего выступления в Березовском (Свердловская область), но отменять концерт она не стала. Об этом певица сообщила в соцсетях.

«Закон подлости! Где-то подхватила вирус в такую жарищу», — рассказала певица в своем аккаунте, пишет ИА «Дни.ру». Она добавила, что не отменяет свое выступление в День города в Березовском 2 июля.

Ранее URA.RU писало, что Королева выступит в Березовском 2 июля. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорилось в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается» и «Синие лебеди».

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Певица Наташа Королева заболела накануне своего выступления в Березовском (Свердловская область), но отменять концерт она не стала. Об этом певица сообщила в соцсетях. «Закон подлости! Где-то подхватила вирус в такую жарищу», — рассказала певица в своем аккаунте, пишет ИА «Дни.ру». Она добавила, что не отменяет свое выступление в День города в Березовском 2 июля. Ранее URA.RU писало, что Королева выступит в Березовском 2 июля. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорилось в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается» и «Синие лебеди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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