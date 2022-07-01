Болеющая Наташа Королева не отменила концерт под Екатеринбургом

Наталья Королева заболела накануне концертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наташа Королева заболела накануне своего выступления в Березовском (Свердловская область), но отменять концерт она не стала. Об этом певица сообщила в соцсетях.

«Закон подлости! Где-то подхватила вирус в такую жарищу», — рассказала певица в своем аккаунте, пишет ИА «Дни.ру». Она добавила, что не отменяет свое выступление в День города в Березовском 2 июля.

Ранее URA.RU писало, что Королева выступит в Березовском 2 июля. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорилось в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается» и «Синие лебеди».