Наташа Королева выступит перед свердловчанами

29 июня 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Наташа Королева выступит на Дне города после дискотеки 90-х Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица Наташа Королева выступит перед свердловчанами на Дне города в Березовском 2 июля. Соответствующие анонсы появились в местных СМИ. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорится в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и совместным исполнениям с певцом Игорем Николаевым. Также в газете анонсировали другие мероприятия Дня города. В программе горожан ждут забеги, спортивные фестивали. Затем перед свердловчанами выступит группа «Деффки» и творческие коллективы города. Выступление Наташи Королевой запланировано на 22:00, после дискотеки 90-х. Подробную афишу опубликовали в социальных сетях. Фото: газета «Золотая горка» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певица Наташа Королева выступит перед свердловчанами на Дне города в Березовском 2 июля. Соответствующие анонсы появились в местных СМИ. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорится в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и совместным исполнениям с певцом Игорем Николаевым. Также в газете анонсировали другие мероприятия Дня города. В программе горожан ждут забеги, спортивные фестивали. Затем перед свердловчанами выступит группа «Деффки» и творческие коллективы города. Выступление Наташи Королевой запланировано на 22:00, после дискотеки 90-х. Подробную афишу опубликовали в социальных сетях.