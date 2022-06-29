Наташа Королева выступит перед свердловчанами

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Наташа Королева выступит на Дне города после дискотеки 90-х Фото:

Певица Наташа Королева выступит перед свердловчанами на Дне города в Березовском 2 июля. Соответствующие анонсы появились в местных СМИ.

«Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорится в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и совместным исполнениям с певцом Игорем Николаевым.

Также в газете анонсировали другие мероприятия Дня города. В программе горожан ждут забеги, спортивные фестивали. Затем перед свердловчанами выступит группа «Деффки» и творческие коллективы города. Выступление Наташи Королевой запланировано на 22:00, после дискотеки 90-х. Подробную афишу опубликовали в социальных сетях.

Фото:

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Певица Наташа Королева выступит перед свердловчанами на Дне города в Березовском 2 июля. Соответствующие анонсы появились в местных СМИ. «Приглашенная звезда в День города — Наташа Королева», — говорится в сообщении газеты «Золотая горка». Там напомнили, что она знаменита благодаря песням «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и совместным исполнениям с певцом Игорем Николаевым. Также в газете анонсировали другие мероприятия Дня города. В программе горожан ждут забеги, спортивные фестивали. Затем перед свердловчанами выступит группа «Деффки» и творческие коллективы города. Выступление Наташи Королевой запланировано на 22:00, после дискотеки 90-х. Подробную афишу опубликовали в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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