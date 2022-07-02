02 июля 2022
01 июля 2022

В центре Перми на жителей упало незакрепленное ограждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, яма, ограждение, яма на тротуаре, виды перми, комсомольский проспект пермь
На пешеходной зоне в центре Перми упало плохо закрепленное ограждение Фото:

Жители Перми разместили в соцсетях предупреждение о плохо закрепленных уличных ограждениях на пешеходном переходе недалеко от эспланады. Пост появился в сообществе «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в районе эспланады на ул. Петропавловской от ветра на нас упало ограждение. <…> Ограждения тяжеленные и не закреплены», — пишет приславшая фото девушка. Семья с коляской и детьми шла вдоль ограждения, когда ветер повалил конструкции.

Отец пермского семейства успел убрать детей из зоны падения ограждения. На данном отрезке улицы сетка с металлической рамой стоит на блоках и может упасть от ветра, предупреждают пермяки.

Ранее URA.RU сообщало, что часть улицы Петропавловской отдадут для движения пешеходов. Зона для пешеходов расположилась на автомобильной части улицы из-за ремонта тротуара.

Ограждение на улице Петропавловской в Перми упало от ветра

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Жители Перми разместили в соцсетях предупреждение о плохо закрепленных уличных ограждениях на пешеходном переходе недалеко от эспланады. Пост появился в сообществе «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в районе эспланады на ул. Петропавловской от ветра на нас упало ограждение. <…> Ограждения тяжеленные и не закреплены», — пишет приславшая фото девушка. Семья с коляской и детьми шла вдоль ограждения, когда ветер повалил конструкции. Отец пермского семейства успел убрать детей из зоны падения ограждения. На данном отрезке улицы сетка с металлической рамой стоит на блоках и может упасть от ветра, предупреждают пермяки. Ранее URA.RU сообщало, что часть улицы Петропавловской отдадут для движения пешеходов. Зона для пешеходов расположилась на автомобильной части улицы из-за ремонта тротуара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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