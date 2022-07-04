Володин указал на заблуждение финского чиновника о базах НАТО

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Организационное собрание фракции политической партии
Размещение базы НАТО создаст опасность для Финляндии, а не наоборот, заявил Володин Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Мэр Лаппеэнранты Киммо Ярву в Финляндии ошибается, заявляя, что появление баз НАТО в городе создаст чувство безопасности. О заблуждении финского чиновника заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«[Ярву] ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ярву ранее призвал создать базу НАТО в городском аэропорту Лаппеенранта. Он посчитал, что это придаст гражданам чувство безопасности.

2 июля президент США Джо Байден официально подтвердил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии.

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Мэр Лаппеэнранты Киммо Ярву в Финляндии ошибается, заявляя, что появление баз НАТО в городе создаст чувство безопасности. О заблуждении финского чиновника заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «[Ярву] ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал Володин в своем telegram-канале. Ярву ранее призвал создать базу НАТО в городском аэропорту Лаппеенранта. Он посчитал, что это придаст гражданам чувство безопасности. 2 июля президент США Джо Байден официально подтвердил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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