Володин указал на заблуждение финского чиновника о базах НАТО

04 июля 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Размещение базы НАТО создаст опасность для Финляндии, а не наоборот, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Мэр Лаппеэнранты Киммо Ярву в Финляндии ошибается, заявляя, что появление баз НАТО в городе создаст чувство безопасности. О заблуждении финского чиновника заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «[Ярву] ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал Володин в своем telegram-канале. Ярву ранее призвал создать базу НАТО в городском аэропорту Лаппеенранта. Он посчитал, что это придаст гражданам чувство безопасности. 2 июля президент США Джо Байден официально подтвердил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Мэр Лаппеэнранты Киммо Ярву в Финляндии ошибается, заявляя, что появление баз НАТО в городе создаст чувство безопасности. О заблуждении финского чиновника заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «[Ярву] ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал Володин в своем telegram-канале. Ярву ранее призвал создать базу НАТО в городском аэропорту Лаппеенранта. Он посчитал, что это придаст гражданам чувство безопасности. 2 июля президент США Джо Байден официально подтвердил вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии.