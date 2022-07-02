02 июля 2022

Финский чиновник хочет поставить базу НАТО на границе с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Киммо Ярву предложил разместить базу НАТО в аэропорту города Лаппеенранта Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Мэр финского города Лаппеенранта в Южной Карелии Киммо Ярву предложил создать базу НАТО в городском аэропорту. По словам мэра, это придаст гражданам чувство безопасности.

«Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают. Прогресс в членстве в НАТО дал надежду всей Южной Карелии. Например, это дает чувство безопасности и доверия», — передает слова Ярвы агентство Yle.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. 2 июля президент США Джо Байден направил в конгресс письма о приеме этих стран в Альянс, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии, сообщает «Национальная служба новостей».

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Мэр финского города Лаппеенранта в Южной Карелии Киммо Ярву предложил создать базу НАТО в городском аэропорту. По словам мэра, это придаст гражданам чувство безопасности. «Я вот думал, например, об аэропорте. Он, безусловно, доступен, если силы обороны того пожелают. Прогресс в членстве в НАТО дал надежду всей Южной Карелии. Например, это дает чувство безопасности и доверия», — передает слова Ярвы агентство Yle. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. 2 июля президент США Джо Байден направил в конгресс письма о приеме этих стран в Альянс, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ зеркально отреагирует на размещение военной инфраструктуры в Финляндии, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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