Свердловские дороги признали худшими в УрФО

Региональные дороги не соответствуют нормативным требованиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дороги Свердловской области признаны самыми худшими в Уральском федеральном округе. Лучшими в стране стали московские дороги и дороги в Ханты-Мансийском автономном округе.

«При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым», — говорится в исследовании РИА «Новости». В топ худших в Приволжском федеральном округе вошла Кировская область, в Уральском — Свердловская область.

Эксперты отмечают, что в 47 субъектах РФ доля дорог регионального или местного значения не отвечает нормативным требованиям общероссийского уровня, при этом в 38 регионах состояние дорог выше этого же уровня. «Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс», — сообщают исследователи. Также в топ вошли ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.

Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На дорожных знаках свердловчане размещают таблицы «Какой глава — такие и дороги».