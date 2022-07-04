Свердловские дороги признали худшими в УрФО

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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, ремонт моста, ямы на дороге, плохая дорога, яма на дороге, разбитая дорога, мост 40-летия комсомола
Региональные дороги не соответствуют нормативным требованиям Фото:

Дороги Свердловской области признаны самыми худшими в Уральском федеральном округе. Лучшими в стране стали московские дороги и дороги в Ханты-Мансийском автономном округе.

«При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым», — говорится в исследовании РИА «Новости». В топ худших в Приволжском федеральном округе вошла Кировская область, в Уральском — Свердловская область.

Эксперты отмечают, что в 47 субъектах РФ доля дорог регионального или местного значения не отвечает нормативным требованиям общероссийского уровня, при этом в 38 регионах состояние дорог выше этого же уровня. «Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс», — сообщают исследователи. Также в топ вошли ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.

Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На дорожных знаках свердловчане размещают таблицы «Какой глава — такие и дороги».

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Дороги Свердловской области признаны самыми худшими в Уральском федеральном округе. Лучшими в стране стали московские дороги и дороги в Ханты-Мансийском автономном округе. «При сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном — Архангельская область, в Южном — Крым», — говорится в исследовании РИА «Новости». В топ худших в Приволжском федеральном округе вошла Кировская область, в Уральском — Свердловская область. Эксперты отмечают, что в 47 субъектах РФ доля дорог регионального или местного значения не отвечает нормативным требованиям общероссийского уровня, при этом в 38 регионах состояние дорог выше этого же уровня. «Лидером рейтинга стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс», — сообщают исследователи. Также в топ вошли ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям. Ранее жители Асбеста и Махнево (Свердловская область) устроили флешмоб с критикой мэров из-за плохих дорог. На дорожных знаках свердловчане размещают таблицы «Какой глава — такие и дороги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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