В ХМАО детям с онкологией разрешили лечиться дома

О дневном стационаре попросили сами родители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Онкобольные дети, лечащиеся в Нижневартовской окружной клинической детской больнице, смогут жить дома, а в больницу приходить только на процедуры. В онкоотделении открылся дневной стационар. Посещать его будут пациенты, не требующие круглосуточного наблюдения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«Врач может перевести на амбулаторное лечение пациента, который не находится в фазе обострения или старта заболевания, уже прошел полный курс лечения и проходит поддерживающую или финальную стадию терапии», — сообщили в ведомстве. Открыть дневной стационар попросили родители маленьких пациентов.

Если врач позволяет перевести пациента на амбулаторное лечение, то семья ребенка получает все необходимые рекомендации по диете, защите от инфекций. «Как правило, на амбулаторное лечение доктор готов перевести пациента, клиническая картина которого достаточно ясна и предсказуема — известна реакция на препараты и проводимое лечение, есть уверенность в высоком уровне личной ответственности в вопросах соблюдения необходимых правил», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО научились лечить сердечную недостаточность дистанционно. В сердце вживляется прибор, который стимулирует сердечную мышцу электричеством. Пациенту при этом не обязательно находиться в больнице. Ему нужно лишь ходить на прием и вовремя заряжать прибор, зарядка идет в комплекте.