Полиция Новоуральска получила ориентировки на нападавших Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Двое неизвестных бросили камень в окно редакции газеты «Нейва» в Новоуральске (Свердловская область) и сбежали. Об этом URA.RU рассказала редактор газеты Елена Стрельцова.

«Неизвестные ночью разбили окно — кинули большой булыжник, не менее 25 сантиметров. Похоже, что действовали умышленно: у нас вокруг редакции трава, просто так камень под руку не подвернется. Скорее всего, принесли с собой. Еще заметно, что старались не попасть на камеры наблюдения», — рассказала Стрельцова.

Редактор не исключает, что нападение может быть связано как с работой газеты, которая активно освещает проблемы города, так и деятельностью Стрельцовой лично. Она является депутатом трех созывов и намерена осенью баллотироваться в местную думу повторно. Камень забрала полиция как вещдок.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Там подчеркнули, что инцидент произошел еще 1 июля. «В рамках начавшегося разбирательства сотрудники полиции провели поквартирный опрос, опросили владельцев помещения и сторожа, работающего на данном объекте до 10 часов вечера, а также изъяли и приобщили к материалам проверки видеозапись с уличной камеры наблюдения», — сообщили в ведомстве. Силовики города получили ориентировки на нападавших, добавили там.