Врачи спасли семью, на которую напал неизвестный с ножом

08 июля 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Асбесте врачи спасли молодых супругов, на которых напал неизвестный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи из Асбеста Свердловской области спасли молодую супружескую пару, на которую напал неизвестный с ножом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. «Утром 15 июня в больницу Асбеста в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями поступила супружеская пара. На грани жизни и смерти находилась 19-летняя Анастасия, потерявшая около трех литров крови. Пациентов незамедлительно подняли в операционные. Счет шел на секунды. Молодых родителей дома ждала семимесячная дочка», — сообщили в ведомстве. Супругам помогали одновременно две бригады врачей, девушка провела на операционном столе больше двух часов. Пострадавшая рассказывает, что неизвестный мужчина напал на ее мужа утром, когда тот вышел из квартиры на работу. Анастасия услышала шум, выбежала из дома, после чего нападавший переключился на нее. Позже злоумышленник сам сдался властям. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге мужчина из ревности зарезал свою возлюбленную, девушка скончалась на месте. Нападавший добровольно сдался правоохранительным органам. Врачи из Асбеста спасли молодую супружескую пару, на которую напал неизвестный с ножом Фото: пресс-служба минздрава Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Врачи из Асбеста Свердловской области спасли молодую супружескую пару, на которую напал неизвестный с ножом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. «Утром 15 июня в больницу Асбеста в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями поступила супружеская пара. На грани жизни и смерти находилась 19-летняя Анастасия, потерявшая около трех литров крови. Пациентов незамедлительно подняли в операционные. Счет шел на секунды. Молодых родителей дома ждала семимесячная дочка», — сообщили в ведомстве. Супругам помогали одновременно две бригады врачей, девушка провела на операционном столе больше двух часов. Пострадавшая рассказывает, что неизвестный мужчина напал на ее мужа утром, когда тот вышел из квартиры на работу. Анастасия услышала шум, выбежала из дома, после чего нападавший переключился на нее. Позже злоумышленник сам сдался властям. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге мужчина из ревности зарезал свою возлюбленную, девушка скончалась на месте. Нападавший добровольно сдался правоохранительным органам.