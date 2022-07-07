В Екатеринбурге осудили мигранта, зарезавшего девушку в общежитии

08 июля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Мигрант убил девушку в октябре 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мигранта, который из ревности зарезал свою девушку в общежитии Екатеринбурга, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина приехал в Россию из соседней республики. Молодой человек приревновал свою девушку, когда жил с ней в общежитии на улице Братской в Екатеринбурге. После ссоры мужчина сходил до магазина, в котором работал, взял нож и, вернувшись, зарезал возлюбленную. Он бил ножом в шею и спину, из-за чего девушка умерла на месте. После этого мигрант скрылся, взяв с собой ее телефон и ключи. В полиции Екатеринбурга сообщали, что тело убитой нашли родственники, которые вскрыли запертую дверь. Сам мигрант добровольно сдался правоохранителям. По данным СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 10 октября 2021 года. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мигранта, который из ревности зарезал свою девушку в общежитии Екатеринбурга, приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Мужчина приехал в Россию из соседней республики. Молодой человек приревновал свою девушку, когда жил с ней в общежитии на улице Братской в Екатеринбурге. После ссоры мужчина сходил до магазина, в котором работал, взял нож и, вернувшись, зарезал возлюбленную. Он бил ножом в шею и спину, из-за чего девушка умерла на месте. После этого мигрант скрылся, взяв с собой ее телефон и ключи. В полиции Екатеринбурга сообщали, что тело убитой нашли родственники, которые вскрыли запертую дверь. Сам мигрант добровольно сдался правоохранителям. По данным СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 10 октября 2021 года.