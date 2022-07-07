Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал такой трамвай «легким метро» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В госкорпорации «Роскосмос» показали, как будет выглядеть новый двухэтажный трамвай для космодрома «Восточный», выпуск которого планируют начать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области. В пресс-службе корпорации назвали челябинский трамвай «галактическим поездом».

«Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба», — передает слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина пресс-служба корпорации.

В Роскосмосе добавили, что трамвай сможет развивать скорость в 100км/ч. В будущем для него построят специальную скоростную трассу. Планируется, что трамвай свяжет город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный.

Ранее на УКВЗ сообщили, что создание нового трамвая начнется в конце этого года. По словам руководителей челябинского предприятия, новый трамвай будет беспилотным. Разработка моделей начнется в 2023 году.

Скрин: официальный сайт госкорпорации «Роскосмос»

Скрин: официальный сайт госкорпорации «Роскосмос»