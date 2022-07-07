07 июля 2022

В Роскосмосе показали дизайн двухэтажного челябинского трамвая. Скрин

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал такой трамвай «легким метро» Фото:

В госкорпорации «Роскосмос» показали, как будет выглядеть новый двухэтажный трамвай для космодрома «Восточный», выпуск которого планируют начать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области. В пресс-службе корпорации назвали челябинский трамвай «галактическим поездом».

«Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба», — передает слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина пресс-служба корпорации.

В Роскосмосе добавили, что трамвай сможет развивать скорость в 100км/ч. В будущем для него построят специальную скоростную трассу. Планируется, что трамвай свяжет город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный.

Ранее на УКВЗ сообщили, что создание нового трамвая начнется в конце этого года. По словам руководителей челябинского предприятия, новый трамвай будет беспилотным. Разработка моделей начнется в 2023 году.

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В госкорпорации «Роскосмос» показали, как будет выглядеть новый двухэтажный трамвай для космодрома «Восточный», выпуск которого планируют начать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области. В пресс-службе корпорации назвали челябинский трамвай «галактическим поездом». «Это очень подходящий вид транспорта. Я от этой идеи точно не откажусь. Кроме пассажирских вагонов, мы делаем грузовую платформу для перевозки космических аппаратов. То, что мне показали наши разработчики из Усть-Катава — это просто бомба», — передает слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина пресс-служба корпорации. В Роскосмосе добавили, что трамвай сможет развивать скорость в 100км/ч. В будущем для него построят специальную скоростную трассу. Планируется, что трамвай свяжет город Циолковский в Амурской области с космодромом Восточный. Ранее на УКВЗ сообщили, что создание нового трамвая начнется в конце этого года. По словам руководителей челябинского предприятия, новый трамвай будет беспилотным. Разработка моделей начнется в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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