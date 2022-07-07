В Челябинске взлетели цены на новостройки

08 июля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

За полгода квартиры в новостройках подорожали на 35,8% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за первое полугодие 2022 года квартиры в новостройках подорожали на 35,8%. В Магнитогорске цены на первичную недвижимость за такой же период выросли на 23,4%. Информация об этом размещена на портале «Мир квартир». «Рост цен на квартиры за 6 месяцев оказался довольно впечатляющим. Более других преуспели в этом Челябинск — +35,8%, Киров — +31,8%, Тверь — +31,6%, Владикавказ — +31,1%, Рязань — +31,1%, Чита — +30,6%, Волжский — +27,7%, Саратов — +27%, Барнаул — +26,8% и Тольятти — +26,7%», — сообщается на портале. Стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске с начала года также выросла на 13%. В конце июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья в областном центре составила 63,6 тысяч рублей. По мнению риелторов, лучшим временем для покупки квартир в Челябинске будет четвертый квартал 2022 года. К ноябрю стоимость квадратного метра в новостройках по прогнозам должна снизиться еще на 20-25%. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске за первое полугодие 2022 года квартиры в новостройках подорожали на 35,8%. В Магнитогорске цены на первичную недвижимость за такой же период выросли на 23,4%. Информация об этом размещена на портале «Мир квартир». «Рост цен на квартиры за 6 месяцев оказался довольно впечатляющим. Более других преуспели в этом Челябинск — +35,8%, Киров — +31,8%, Тверь — +31,6%, Владикавказ — +31,1%, Рязань — +31,1%, Чита — +30,6%, Волжский — +27,7%, Саратов — +27%, Барнаул — +26,8% и Тольятти — +26,7%», — сообщается на портале. Стоимость квартир на вторичном рынке в Челябинске с начала года также выросла на 13%. В конце июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья в областном центре составила 63,6 тысяч рублей. По мнению риелторов, лучшим временем для покупки квартир в Челябинске будет четвертый квартал 2022 года. К ноябрю стоимость квадратного метра в новостройках по прогнозам должна снизиться еще на 20-25%.