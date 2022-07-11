Екатеринбуржец, рисковавший жизнью, не добился реакции властей

11 июля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Повар Олег Вавилов не смог добиться реакции властей на свою проблему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге, не смог добиться реакции властей на свою проблему. Об этом URA.RU рассказал сам местный житель. Агентство сообщало, что в ночь с восьмого на девятое июля мужчина попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Горожанин рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По словам мужчины, воды нет уже год. «Все мои действия были нацелены на то, чтоб на проблему хоть кто-то обратил внимание. По итогу получается, что ни губернатор, ни мэр никак не отреагировали», — посетовал мужчина. Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить проблему отсутствия горячей воды в доме по улице Патриса Лумумбы, 2. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге, не смог добиться реакции властей на свою проблему. Об этом URA.RU рассказал сам местный житель. Агентство сообщало, что в ночь с восьмого на девятое июля мужчина попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Горожанин рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По словам мужчины, воды нет уже год. «Все мои действия были нацелены на то, чтоб на проблему хоть кто-то обратил внимание. По итогу получается, что ни губернатор, ни мэр никак не отреагировали», — посетовал мужчина. Ранее URA.RU писало, что житель Екатеринбурга, пытавшийся перекрыть дорогу на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, попросив его решить проблему отсутствия горячей воды в доме по улице Патриса Лумумбы, 2.