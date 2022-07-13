Свердловчанин объяснил, почему забил пятилетнюю девочку до смерти

В полиции сообщили, что Константин Рыжков признался в преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанин Константин Рыжков признался, что забил до смерти пятилетнюю девочку, потому что она бесила его и мешала играть в компьютер. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ полиции Екатеринбурга.

«Их семья жила только на средства, которые приносила домой супруга. Так как сам он не работал, все домашние хлопоты легли на его плечи. От избытка забот по хозяйству он стал иногда „срываться“ на девочке», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что, по словам Рыжкова, девочка часто приходила домой в грязной одежде и обманывала его. Из-за этого мужчина часто наказывал ребенка физически. Поводом для избиений становилось даже то, что девочка мешала играть в компьютер. Рыжков признался, что один из приступов гнева закончился смертью ребенка.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщили, что собрали доказательства вины Рыжкова. Проведена психиатрическая экспертиза мужчины.

Дело Рыжкова передали в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Убийство девочки произошло в начале года. Когда домой к Рыжкову приехали врачи, девочка уже не двигалась и не дышала. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.