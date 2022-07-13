Четыре человека влетели в столб на легковушке в Алапаевске. Фото

14 июля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром 14 июля легковушка с четырьмя пассажирами влетела в столб в Алапаевске. По словам очевидцев, компания молодых людей была нетрезвая. «Пьяная молодежь гнала по улице Ленина. На перекрестке начала обгонять попутный автомобиль, и их на столб отбросило. Четверо пострадавших», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Более точные обстоятельства происшествия в ГИБДД уточняют. Похожее ДТП накануне вечером произошло недалеко от другого свердловского города — Нижнего Тагила. ВАЗ-2114, в котором находились два парня и две девушки, жестко врезался в дерево — водитель не справился с управлением. Фото: читатель URA.RU

Утром 14 июля легковушка с четырьмя пассажирами влетела в столб в Алапаевске. По словам очевидцев, компания молодых людей была нетрезвая. «Пьяная молодежь гнала по улице Ленина. На перекрестке начала обгонять попутный автомобиль, и их на столб отбросило. Четверо пострадавших», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Более точные обстоятельства происшествия в ГИБДД уточняют. Похожее ДТП накануне вечером произошло недалеко от другого свердловского города — Нижнего Тагила. ВАЗ-2114, в котором находились два парня и две девушки, жестко врезался в дерево — водитель не справился с управлением.