13 июля 2022

Четыре человека влетели в столб на легковушке в Алапаевске. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В аварии пострадали четыре человека Фото:

Утром 14 июля легковушка с четырьмя пассажирами влетела в столб в Алапаевске. По словам очевидцев, компания молодых людей была нетрезвая.

«Пьяная молодежь гнала по улице Ленина. На перекрестке начала обгонять попутный автомобиль, и их на столб отбросило. Четверо пострадавших», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Более точные обстоятельства происшествия в ГИБДД уточняют.

Похожее ДТП накануне вечером произошло недалеко от другого свердловского города — Нижнего Тагила. ВАЗ-2114, в котором находились два парня и две девушки, жестко врезался в дерево — водитель не справился с управлением.

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Утром 14 июля легковушка с четырьмя пассажирами влетела в столб в Алапаевске. По словам очевидцев, компания молодых людей была нетрезвая. «Пьяная молодежь гнала по улице Ленина. На перекрестке начала обгонять попутный автомобиль, и их на столб отбросило. Четверо пострадавших», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Более точные обстоятельства происшествия в ГИБДД уточняют. Похожее ДТП накануне вечером произошло недалеко от другого свердловского города — Нижнего Тагила. ВАЗ-2114, в котором находились два парня и две девушки, жестко врезался в дерево — водитель не справился с управлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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