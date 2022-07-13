В аварии пострадали четыре человека
Утром 14 июля легковушка с четырьмя пассажирами влетела в столб в Алапаевске. По словам очевидцев, компания молодых людей была нетрезвая.
«Пьяная молодежь гнала по улице Ленина. На перекрестке начала обгонять попутный автомобиль, и их на столб отбросило. Четверо пострадавших», — сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Более точные обстоятельства происшествия в ГИБДД уточняют.
Похожее ДТП накануне вечером произошло недалеко от другого свердловского города — Нижнего Тагила. ВАЗ-2114, в котором находились два парня и две девушки, жестко врезался в дерево — водитель не справился с управлением.
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