ДТП произошло утром 14 июля Фото: читатель URA.RU

В аварии на улице Ленина в Алапаевске (Свердловская область) пострадали четыре человека. Среди них есть две несовершеннолетние девушки (17 и 16 лет), которые возвращались с праздника. Об этом URA.RU рассказали в отделении по пропаганде регионального УГИБДД.

Как писало URA.RU, утром 14 июля 26-летний водитель ВАЗ-21124 при совершении обгона на перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лифан», поворачивавшему налево. В результате столкновения ВАЗ влетел в столб.

«Пострадали четыре человека: оба водителя („Лифаном“ управлял 55-летний мужчина — прим. URA.RU) и две девушки-пассажирки автомобиля ВАЗ-21124. Все участники аварии с различными травмами доставлены в Алапаевскую ГБ. Кроме того, водитель автомобиля ВАЗ-21124 в настоящее время находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи», — говорится в сообщении полиции. Были ли водитель ВАЗ-21124 пьян, установят позднее.

Помимо водителя и двух девушек, в салоне ВАЗа были еще два пассажира. «Девушки пояснили, что в ночное время они отмечали день рождения подруги, находились в центре города, где распивали спиртные напитки. Как оказались в автомобиле, не помнят», — добавили в УГИБДД. В отношении родителей девушек составят административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.