В Пермском крае посмертно наградили участников спецоперации

Жителей Очерского округа посмертно наградили орденами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Очерском городском округе Пермского края состоялась торжественная церемония вручения орденов Мужества cемьям солдат, погибших при выполнении служебного воинского долга во время спецоперации на Украине. Сюжет о награждении выложил Очерский телеканал.

«За воинскую доблесть 2 степени орденом Мужества посмертно награждается Константин Светлов. Мы передаем на хранение данную награду отцу. Спасибо вам за такого сына», — сказал военный комиссар Верещагинского, Карагайского, Очерского и Сивинского районов Пермского края Александр Корнилов. Старший механик-водитель мотострелковой роты мотострелкового батальона, ефрейтор Светлов Константин Сергеевич погиб 23 мая 2022 года при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины.

Также, посмертно орденом Мужества награжден Андрей Тютиков. Андрей служил в 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова мотострелковой бригаде, которая относится к Миротворческим силам РФ. Он погиб 31 марта.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.