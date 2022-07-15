Народная милиция ЛНР: Киев выводит войска из Северска

ВСУ выводит свои войска поэтапно Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ приняло решение постепенно выводить подразделения из Северска. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», — сообщил он в telegram-канале. Также Марочко добавил, что согласно боевому распоряжению позиции следует покидать скрытно, и отходить мелкими группами.

Ранее сообщалось, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем российских войск. Об этом рассказал источник, близкий к Народной милиции ЛНР. Также Марочко говорил о том, что украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) Луганска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, РФ помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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