Минобороны РФ подтвердили удар по ВСУ в Виннице

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
Все находящиеся украинские военные в Доме офицеров уничтожены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ раскрыло подробности удара по дому офицеров в Виннице, в котором располагались ВСУ. Ведомство написало об этом в своем telegram-канале.

«13 июля высокоточными ракетами „Калибр“ был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице. Там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений», — говорится в информации.

Об ударе ВС РФ стало известно в середине июля. Отмечается также, что на совещании обсуждали передачу ВСУ самолетов. Благодаря действиям российских войск участники совещания уничтожены.

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Минобороны РФ раскрыло подробности удара по дому офицеров в Виннице, в котором располагались ВСУ. Ведомство написало об этом в своем telegram-канале. «13 июля высокоточными ракетами „Калибр“ был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице. Там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений», — говорится в информации. Об ударе ВС РФ стало известно в середине июля. Отмечается также, что на совещании обсуждали передачу ВСУ самолетов. Благодаря действиям российских войск участники совещания уничтожены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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