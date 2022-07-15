Минобороны РФ подтвердили удар по ВСУ в Виннице

Все находящиеся украинские военные в Доме офицеров уничтожены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ раскрыло подробности удара по дому офицеров в Виннице, в котором располагались ВСУ. Ведомство написало об этом в своем telegram-канале.

«13 июля высокоточными ракетами „Калибр“ был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице. Там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений», — говорится в информации.

Об ударе ВС РФ стало известно в середине июля. Отмечается также, что на совещании обсуждали передачу ВСУ самолетов. Благодаря действиям российских войск участники совещания уничтожены.

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