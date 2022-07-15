Матвиенко заявила о поддержке предприятий металлургии

Матвиенко заявила, что одной из мер поддержки может стать отмена акциза на жидкую сталь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 15 июля во время совещания с представителями Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) заявила, что предприятия, которые вкладываются в производство нуждаются в поддержке государства. Одной из мер поддержки может стать отмена акциза на жидкую сталь.

«Может, стоит подойти индивидуально [к отмене акциза]. „Магнитка“, которая столько средств вкладывает в развитие производства, требует одного подхода. Компании, которые выводят дивиденды или выводили в офшоры и не вкладывали инвестиции в собственное производство, — они требуют другого подхода», — сказала Матвиенко во время собрания.

В феврале мажоритарный владелец ММК Виктор Рашников изменил структуру владения компанией. Теперь 79,76% акций компании из Кипра переведены в Россию.

Ранее на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в Москве. Текслер заявил, что надо рассмотреть вопрос о об отмене акциза на жидкую сталь. Речь идет о сплаве железа с углеродом, который используется как сырье для производства металлопродукции. Законом установлен акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены. В ближайшее время этот вопрос вынесут на заседание Госдумы.