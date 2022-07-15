Рельсы обнаружили на 8 Марта в районе Малышева, где в советские годы была трамвайная ветка
Строители откопали рельсы во время дорожных работ на улице 8 Марта в районе Малышева в Екатеринбурге, сообщают горожане. Их закатали в асфальт еще в советское время, когда начали строить ветку метро.
«Благоустроители откопали трамвайные рельсы на 8 Марта», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». В советские годы от проспекта Ленина до Радищева была трамвайная ветка, но ее убрали в 1986 году, когда началось строительство метро.
Строители ремонтируют участок улицы 8 Марта от Малышева до Радищева. Всего на 2022 год запланирован ремонт 25 участков дорог.
Строители ремонтируют участок 8 Марта от Малышева до Радищева
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