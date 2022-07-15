На центральной улице Екатеринбурга откопали старые рельсы. Фото

16 июля 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Рельсы обнаружили на 8 Марта в районе Малышева, где в советские годы была трамвайная ветка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строители откопали рельсы во время дорожных работ на улице 8 Марта в районе Малышева в Екатеринбурге, сообщают горожане. Их закатали в асфальт еще в советское время, когда начали строить ветку метро. «Благоустроители откопали трамвайные рельсы на 8 Марта», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». В советские годы от проспекта Ленина до Радищева была трамвайная ветка, но ее убрали в 1986 году, когда началось строительство метро. Строители ремонтируют участок улицы 8 Марта от Малышева до Радищева. Всего на 2022 год запланирован ремонт 25 участков дорог. Строители ремонтируют участок 8 Марта от Малышева до Радищева Фото: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Строители откопали рельсы во время дорожных работ на улице 8 Марта в районе Малышева в Екатеринбурге, сообщают горожане. Их закатали в асфальт еще в советское время, когда начали строить ветку метро. «Благоустроители откопали трамвайные рельсы на 8 Марта», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». В советские годы от проспекта Ленина до Радищева была трамвайная ветка, но ее убрали в 1986 году, когда началось строительство метро. Строители ремонтируют участок улицы 8 Марта от Малышева до Радищева. Всего на 2022 год запланирован ремонт 25 участков дорог.