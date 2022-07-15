15 июля 2022

На центральной улице Екатеринбурга откопали старые рельсы. Фото

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Ремонт трамвайного полотна и дорожного покрытия на Эльмаше. Екатеринбург, рельсы, трамвайное полотно
Рельсы обнаружили на 8 Марта в районе Малышева, где в советские годы была трамвайная ветка Фото:

Строители откопали рельсы во время дорожных работ на улице 8 Марта в районе Малышева в Екатеринбурге, сообщают горожане. Их закатали в асфальт еще в советское время, когда начали строить ветку метро.

«Благоустроители откопали трамвайные рельсы на 8 Марта», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». В советские годы от проспекта Ленина до Радищева была трамвайная ветка, но ее убрали в 1986 году, когда началось строительство метро.

Строители ремонтируют участок улицы 8 Марта от Малышева до Радищева. Всего на 2022 год запланирован ремонт 25 участков дорог.

Строители ремонтируют участок 8 Марта от Малышева до Радищева
Фото:

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Строители откопали рельсы во время дорожных работ на улице 8 Марта в районе Малышева в Екатеринбурге, сообщают горожане. Их закатали в асфальт еще в советское время, когда начали строить ветку метро. «Благоустроители откопали трамвайные рельсы на 8 Марта», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». В советские годы от проспекта Ленина до Радищева была трамвайная ветка, но ее убрали в 1986 году, когда началось строительство метро. Строители ремонтируют участок улицы 8 Марта от Малышева до Радищева. Всего на 2022 год запланирован ремонт 25 участков дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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