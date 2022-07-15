Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Калининграде

16 июля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Рейс Калининград — Санкт-Петербург задержали на четыре часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Калининграда в Санкт-Петербург днем 15 июля. Причина — проблема в двигателе, сообщает telegram-канал Avianincident. «КВС самолета А-320 при разгоне прервал взлет на скорости около 40 узлов из-за проблем с двигателем №2, зарулил на стоянку. Борт порядок. Пассажиров на борту 133 человека, два младенца», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе U6 038 сообщением Калининград — Санкт-Петербург. Самолет должен был вылететь в 17:30 МСК, а вылетел в 21:17, следует из информации на онлайн-табло калининградского аэропорта. В пресс-службе перевозчика URA.RU ответили, что самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию. Ранее агентство сообщало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Калининграда в Санкт-Петербург днем 15 июля. Причина — проблема в двигателе, сообщает telegram-канал Avianincident. «КВС самолета А-320 при разгоне прервал взлет на скорости около 40 узлов из-за проблем с двигателем №2, зарулил на стоянку. Борт порядок. Пассажиров на борту 133 человека, два младенца», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе U6 038 сообщением Калининград — Санкт-Петербург. Самолет должен был вылететь в 17:30 МСК, а вылетел в 21:17, следует из информации на онлайн-табло калининградского аэропорта. В пресс-службе перевозчика URA.RU ответили, что самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию. Ранее агентство сообщало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом.