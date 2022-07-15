15 июля 2022

Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет в Калининграде

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Рейс Калининград — Санкт-Петербург задержали на четыре часа Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Калининграда в Санкт-Петербург днем 15 июля. Причина — проблема в двигателе, сообщает telegram-канал Avianincident.

«КВС самолета А-320 при разгоне прервал взлет на скорости около 40 узлов из-за проблем с двигателем №2, зарулил на стоянку. Борт порядок. Пассажиров на борту 133 человека, два младенца», — говорится в сообщении источника.

Речь идет о рейсе U6 038 сообщением Калининград — Санкт-Петербург. Самолет должен был вылететь в 17:30 МСК, а вылетел в 21:17, следует из информации на онлайн-табло калининградского аэропорта. В пресс-службе перевозчика URA.RU ответили, что самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию. Ранее агентство сообщало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом.

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Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь по расписанию из Калининграда в Санкт-Петербург днем 15 июля. Причина — проблема в двигателе, сообщает telegram-канал Avianincident. «КВС самолета А-320 при разгоне прервал взлет на скорости около 40 узлов из-за проблем с двигателем №2, зарулил на стоянку. Борт порядок. Пассажиров на борту 133 человека, два младенца», — говорится в сообщении источника. Речь идет о рейсе U6 038 сообщением Калининград — Санкт-Петербург. Самолет должен был вылететь в 17:30 МСК, а вылетел в 21:17, следует из информации на онлайн-табло калининградского аэропорта. В пресс-службе перевозчика URA.RU ответили, что самолет исправен, выполняет рейсы по расписанию. Ранее агентство сообщало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, экстренно затормозил перед вылетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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