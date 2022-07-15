Челябинцев предупредили о граде и сильных грозах

При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Град и сильные грозы ожидают жителей Челябинской области в ближайшие сутки. При грозах ветер усилится до 20-25 метров в секунду, сообщает Челябинский гидрометцентр.

«Днем 16 июля с сохранением до конца суток в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни. Возможен крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с и более», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Непогода пришла в регион 15 июля. Из-за сильной грозы оказалась повреждена пожарная часть в Чебаркульском районе. Одна из молний подожгла электрические опоры освещения на Ленинградском мосту в Челябинске.