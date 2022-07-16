В конфетах Skittles нашли опасный токсин, который портит ДНК

16 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Диоксид титана в составе продуктов запрещен во многих странах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В США жители подали иск против компании Mars Inc, которая производит разноцветные конфеты Skittles. В них нашли диоксид титана — токсин, из-за которого лакомство становится непригодным для употребления. Кроме того, он изменяет ДНК. Статья об этом вышла в издании The Guardian. «Mars продает в США конфеты, содержащие диоксид титана в качестве добавки, и не информирует потребителей о последствиях употребления токсина. В 2021 году власти объявили, что диоксид титана больше нельзя считать безопасным в качестве пищевой добавки. У химического вещества есть способность изменять ДНК», — отмечается в материале. Сообщается также, что главная опасность токсина в том, что он может накапливаться в организме. Представитель Mars сообщил, что компания не будет комментировать предстоящий судебный процесс. Диоксид токсина используется для придания продуктам яркого цвета. Франция запретила этот компонент в составе продуктов в 2019 году. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В США жители подали иск против компании Mars Inc, которая производит разноцветные конфеты Skittles. В них нашли диоксид титана — токсин, из-за которого лакомство становится непригодным для употребления. Кроме того, он изменяет ДНК. Статья об этом вышла в издании The Guardian. «Mars продает в США конфеты, содержащие диоксид титана в качестве добавки, и не информирует потребителей о последствиях употребления токсина. В 2021 году власти объявили, что диоксид титана больше нельзя считать безопасным в качестве пищевой добавки. У химического вещества есть способность изменять ДНК», — отмечается в материале. Сообщается также, что главная опасность токсина в том, что он может накапливаться в организме. Представитель Mars сообщил, что компания не будет комментировать предстоящий судебный процесс. Диоксид токсина используется для придания продуктам яркого цвета. Франция запретила этот компонент в составе продуктов в 2019 году.