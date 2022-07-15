Радуга появилась после небольшого дождя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами заката 16 июля. Пробивающиеся из-за грозовых туч лучи Солнца окрасили небо в яркие цвета, в какой-то момент появилась полная радуга.

«Июльские закаты в Челябинске прекрасны. Закат сегодня огненный. Жара ушла, пришла романтика, потрясающие закаты в Челябинске», — пишут жители, выкладывая фото.

Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области вечером 16 июля и ночью 17 июля ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра. Грозы в регионе идут уже несколько дней. 15 июля в селе Варламово Чебаркульского района ураган частично разрушил пожарную часть, сорвав с нее крышу.

Радугу было видно из многих районов города Aleksandr Shelenkov, «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

Небо будто горело Aleksandr Shelenkov, «Типичный Челябинск», «ВКонтакте»

Обстановка из-за туч казалась мистической Кристина Чурикова, «Наш Челябинск», «ВКонтакте»

Издалека закат был похож на пламя Данила Казаков, «ВКонтакте»