Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами заката 16 июля. Пробивающиеся из-за грозовых туч лучи Солнца окрасили небо в яркие цвета, в какой-то момент появилась полная радуга. «Июльские закаты в Челябинске прекрасны. Закат сегодня огненный. Жара ушла, пришла романтика, потрясающие закаты в Челябинске», — пишут жители, выкладывая фото. Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области вечером 16 июля и ночью 17 июля ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра. Грозы в регионе идут уже несколько дней. 15 июля в селе Варламово Чебаркульского района ураган частично разрушил пожарную часть, сорвав с нее крышу.