15 июля 2022

Радуга на закатном небе покорила челябинцев. Видео, фото

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Радуга. Челябинск
Радуга появилась после небольшого дождя Фото:

Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами заката 16 июля. Пробивающиеся из-за грозовых туч лучи Солнца окрасили небо в яркие цвета, в какой-то момент появилась полная радуга.

«Июльские закаты в Челябинске прекрасны. Закат сегодня огненный. Жара ушла, пришла романтика, потрясающие закаты в Челябинске», — пишут жители, выкладывая фото.

Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области вечером 16 июля и ночью 17 июля ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра. Грозы в регионе идут уже несколько дней. 15 июля в селе Варламово Чебаркульского района ураган частично разрушил пожарную часть, сорвав с нее крышу.

Радугу было видно из многих районов города
Небо будто горело
Обстановка из-за туч казалась мистической
Издалека закат был похож на пламя

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Жители Челябинска делятся в социальных сетях кадрами заката 16 июля. Пробивающиеся из-за грозовых туч лучи Солнца окрасили небо в яркие цвета, в какой-то момент появилась полная радуга. «Июльские закаты в Челябинске прекрасны. Закат сегодня огненный. Жара ушла, пришла романтика, потрясающие закаты в Челябинске», — пишут жители, выкладывая фото. Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области вечером 16 июля и ночью 17 июля ожидаются местами сильные дожди, грозы, град и порывы ветра. Грозы в регионе идут уже несколько дней. 15 июля в селе Варламово Чебаркульского района ураган частично разрушил пожарную часть, сорвав с нее крышу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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