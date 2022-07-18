Житель Пермского края погиб в спецоперации на Украине

Сергею Фатову было 53 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель города Добрянка Сергей Фатов погиб во время спецоперации на Украине. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в отделе военного комиссариата Пермского края по г. Добрянке. Более подробно о гибели земляка рассказал глава Добрянского городского округа Константин Лызов.

«Стало известно о гибели еще одного жителя нашего города — Сергея Фатова. Ему было 53 года, на Украину мужчина поехал добровольцем. Родные узнали о смерти Фатова 15 июля. Верить в это не хочется», — сообщил Константин Лызов.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Цель этой вынужденной меры — денацификация и демилитаризация Украины и защита жителей ДНР и ЛНР.