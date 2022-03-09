На пермском рынке уничтожили 1,4 тонны яблок

На фруктах не было маркировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми обнаружили 1,4 тонны яблок неизвестного происхождения. Всю партию продуктов уничтожили, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«На территории оптового продовольственного рынка „Заостровка“ было обнаружено 1,471 т яблок в ящиках без маркировки и сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Сотрудники ведомства не смогли определить страну экспорта и легальность ввоза продукции в РФ.

Все фрукты изъяли с рынка, а позже уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов. URA.RU также рассказывало, как в Кургане сотрудники Роспотребнадзора конфисковали и уничтожили более 160 тысяч единиц одежды. Ее пытались незаконно провезти на территорию РФ.