09 марта 2022

На пермском рынке уничтожили 1,4 тонны яблок

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, фрукты, яблоки
На фруктах не было маркировки Фото:

В Перми обнаружили 1,4 тонны яблок неизвестного происхождения. Всю партию продуктов уничтожили, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«На территории оптового продовольственного рынка „Заостровка“ было обнаружено 1,471 т яблок в ящиках без маркировки и сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Сотрудники ведомства не смогли определить страну экспорта и легальность ввоза продукции в РФ.

Все фрукты изъяли с рынка, а позже уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов. URA.RU также рассказывало, как в Кургане сотрудники Роспотребнадзора конфисковали и уничтожили более 160 тысяч единиц одежды. Ее пытались незаконно провезти на территорию РФ.

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В Перми обнаружили 1,4 тонны яблок неизвестного происхождения. Всю партию продуктов уничтожили, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «На территории оптового продовольственного рынка „Заостровка“ было обнаружено 1,471 т яблок в ящиках без маркировки и сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Сотрудники ведомства не смогли определить страну экспорта и легальность ввоза продукции в РФ. Все фрукты изъяли с рынка, а позже уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов. URA.RU также рассказывало, как в Кургане сотрудники Роспотребнадзора конфисковали и уничтожили более 160 тысяч единиц одежды. Ее пытались незаконно провезти на территорию РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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