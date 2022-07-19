СК закончил дело замглавы челябинского ПФР о взятках на 26 млн

По данным следствия, взятки руководство отделения получало от частного охранного предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда по Челябинской области Александра Орехова. Его обвиняли в получении взяток на сумму более 26 млн рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело Орехова было выделено в отдельное производство из дела управляющего отделением Виктора Чернобровина и начальника АХЧ отделения Рудольфа Зайцева в связи с заключением досудебного соглашения. Орехов признал вину, стороны ознакомились с материалами уголовного дела. Оно вскоре будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд», — рассказал источник.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Информацию пообещали прокомментировать позднее. Расследование уголовных дел Чернобровина и Зайцева завершается, сейчас оба знакомятся с уголовным делом.

Орехова задержали в июле 2021 года оперативники УМВД по городу Челябинску после получения трех миллионов рублей от руководителя охранного предприятия «Аквилон». Затем были задержаны Зайцев и Чернобровин. Все находятся под домашним арестом и обвиняются в получении взятки группой лиц в размере более 26 млн рублей. Чернобровину также вменяют покупку двух зданий для нужд отделения ПФР по завышенной цене, а также взятку от другой фирмы в виде прогулочного катера.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам